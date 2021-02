Pavilionis: Dyskusja na temat mianowania nowych ambasadorów dopiero się zaczyna

"Nie postawiliśmy jeszcze kropki w tej sprawie. Ostateczna decyzja w kwestii mianowania lub nie byłych ministrów na ambasadorów jeszcze nie została podjęta" - powedział Žygimantas Pavilionis, konserwatysta, szef komitetu spraw zagranicznych w Sejmie. Gość naszego "Salonu Politycznego" uważa, że sytuacja Karoblisa i Linkevičiusa jest odmienna. "Karoblis nigdy nie był członkiem jakiejś partii. Czasem technokratom lub zawodowym dyplomatom, trzeba objąć funkcję ministrów, gdy partie nie znajdują odpowiednich kandydatów do obsadzenia tych stanowisk. Natomiast były minister Linkevičius był liderem jednej z partii politycznych, był "jedynką" na liście kandydatów partii, która przegrała w wyborach, Linkevičius sam dokonał swego wyboru politycznego" - zaznaczył poseł Pavilionis. Gość "Salonu politycznego" dodał, że dyskusja na temat zasad mianowania nowych ambasadorów dopiero się zaczyna i, że uczestniczą w niej urząd prezydenta, premiera, minister spraw zagranicznych i posłowie na Sejm. Poproszony o komentarz w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce i fali protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, Žygimantas Pavilionis powiedział, że w kwestiach dotyczących wartości, państwa należące do UE powinny rozmawiać poprzez instytucje unijne, które zostały do tego powołane. Pavilionis zaznaczył, że w stosunkach dwustronnych unikałby takich dyskusji. Poseł przypomniał, że na temat protestów w Polsce stanowisko wyraziła przewodnicząca litewskiego Sejmu. Viktorija Ćmilyte-Nielsen wyraziła nadzieję, że zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce będzie krótkoterminowe.