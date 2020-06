Paulauskas: Nasz liberalizm ma w sobie elementy chrześcijaństwa i konserwatyzmu

W sobotę w Wilnie rozpoczęła działalność nowa partia polityczna Wolność i Sprawiedliwość (Laisvė ir teisinguas). Wśród jej założycieli są Remigijus Žemaitaitis, Artūras Zuokas i Artūras Paulauskas, który o swojej wizji nowej siły politycznej i przygotowaniach do wyborów opowiada w „Salonie Politycznym” Radia Znad Wilii. „Nie mogliśmy wcześniej rozpocząć działalności ze względu na kwarantannę, bo nie da się zrobić zjazdu bez zgromadzenia bardzo dużej liczby osób” – mówi polityk. Jakie są główne założenia programowe nowej partii? „Jesteśmy liberałami, ale nie w XIX w. sensie tego słowa. To liberalizm z elementami chrześcijaństwa i konserwatyzmu” – mówi gość „Salonu Politycznego”. Sam polityk nie jest pewien, czy wystartuje w wyborach do Sejmu, bo jak zauważył „czas spędzony w Sejmie nie jest najbardziej produktywnym w polityce”, nie wyklucza jednak swojego startu w październikowych wyborach.