Palewicz: Odmówiliśmy przywózki nowych dawek AstraZeneci

"Teraz mieszkańcy rejonu solecznickiego szczepią się bardziej aktywnie. Wcześniej cały proces odbywał się powoli, teraz nabiera obrotu. Co tydzień otrzymujemy nową dostawę szczepionek. W ciągu 7 dni wykorzystujemy całą dostawę. Problemy były na starcie, przede wszystkim ze szczepionką AstraZeneca, nasi mieszkańcy nie zaakceptowali tego preparatu. Musieliśmy więc odmówić danej szczepionki, bo nie wykorzystujemy wszystkich preparatów AstraZeneci" - powiedział Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, który był gościem "Salonu politycznego". "Oczywiście, tempo szczepień mogłoby być lepsze. Zachęcamy osób do zrobienia szczepionki na różnych platformach. To nieprawda, jeżeli ludzie spekulują, że mieszkańcy czegoś nie wiedzą, czy na coś czekają. Wszystko wiedzą, tylko, że muszą sami się zdecydować. Osoby starsze chcą jeszcze poobserwować, jak to będzie działać. Czasami niektórzy się zgłaszają po tym, gdy zaszczepił się ich sąsiad" - tłumaczy mer rejonu solecznickiego.