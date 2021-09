Olekas: Lekarze stali się kozłem ofiarnym systemu medycznego

Mówiąc o samobójstwie młodego lekarza w szpitalu w Leszczyniakach, Olekas podkreślił, że na Litwie samobójstwa w ogóle są częstsze niż gdzieś indziej. „W związku z pandemią zbyt mało czasu się poświęca innym problemom. Onkologia, ciśnienie na lekarzy, zmęczenie psychologiczne – to częste i aktualne problemy, o których się teraz mało mówi. Dla początku rząd musi spełnić swoje obietnice. Kilka lat temu obiecano większe wypłaty dla lekarzy i pracowników medycznych. Zostało nawet podpisane odpowienie porozumienie. Niestety, jest jeszcze daleko do spełnienia zobowiązań z tego dokumentu. Na dany moment lekarze stali się kozłem ofiarnym z powodu problemów biurokratycznych, bo pierwsi stykają się z pacjentami. Wtedy z kolei powstają napięcia między pracownikami” – uważa europoseł.

Według Olekasa, na wysoką śmiertelność z powodu COVID-19 ma wpływ to, że lekarze nie mają możliwości normalnie pracować. „Sytuacja dotycząca koronawirusa jest trudna, ale wciąż słyszymy od Ministerstwa Zdrowia niewyraźne propozycje dotyczące pewnych reform i restrukturyzacji. Lekarze nie są pewni co do swojej przyszłości. Przypomnę, że poziom profilaktyki kobiet na raka piersi w ciągu ostatniego okresu zmniejszył się cztery razy, w porównaniu do 2019 r. To wyraźnie wskazuje, że nie ma możliwości zaopiekować się mieszkańcami. Nie wykorzystuje się całego personelu, placówki medyczne są obciążone” – tłumaczy polityk.

„W danym wypadku są ważne dwie rzeczy – po pierwsze, samodzielnie opiekować się własnym zdrowiem: zdrowo się odżywiać, prowadzić zdrowy tryb życia, szczepić się, nosić maseczki. Po drugie – zmienić tryb działalności placówek zdrowia. Teraz je trzęsą reformy i pseudoreformy, które nie pozwalają ludziom pracować” – uważa były szef MZ.

Zmieniając temat, Olekas skomentował najnowsze porozumienie, dotyczące oświaty. „To jest wyłącznie zalążek projektu. Nie są do niego wciągnięte niektóre organizacje oświatowe, pedagogiczne. Dążenia są dobre, ale nie ma dostatecznej ilości środków. Nie wiemy, dla przykładu, jak dane porozumienie będzie finansowane. Nie są rozważane problemy wykluczenia. Dużo miejsca zostawiono na inicjatywy prywatne. Musimy dążyć do tego, aby nawet na wsi pracowali najlepsi nauczyciele. Warto też wiele uwagi poświęcić dla wychowania przedszkolnego, ponieważ wiele przedszkoli pozostaje zamkniętych” – sądzi gość.

Olekas uważa, że nierówne możliwości w oświacie są największym jej problemem. „Szkoły prywatne zabierają najlepszych nauczycieli, państwowe pozostają więc bez takiej kadry. Ze szkół na wsi, które są zamykane, uczniowie nie mogą dojechać do placówek w mieście. Dodajmy do tego wezwania pandemiczne. Nauczanie online również nie jest prowadzone w ten sposób, aby było dostępne dla każdego. Rodzice jednych maluchów mogą im pomóc, innych nie” – dodaje poseł do PE.

„Sądzę, że szkoły prywatne mogą otrzymywać pewne środki od państwa, ale nie mogą dążyć do otrzymywania zysków. Otrzymując krajowe pieniądze, muszą zapewnić potrzebną pomoc, nie mogą odbywać selektywnego odbioru i przyjmować wyłącznie najbogatszych dzieci. Mają zapewnić równe nauczanie” – podsumowuje gość „Salonu politycznego”.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.