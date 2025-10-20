Znad Wilii

Narkiewicz: Via Baltica to droga, która łączy zachód z wschodem

„Via Baltica to droga, która łączy zachód z wschodem” – powiedział Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL, wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) oraz przewodniczący Rady Polonii Świata, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. Podczas rozmowy omówiono znaczenie otwarcia odcinka Via Baltica, który ma kluczowe znaczenie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Radio Znad Wilii/zw.lt
Narkiewicz: Via Baltica to droga, która łączy zachód z wschodem

fot. BNS/Arnas Strumila

„Cieszymy się, że odcinek Via Baltica został zakończony i uroczyście otwarty. Via Baltica to droga, która łączy zachód z wschodem, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej” – powiedział Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR oraz przewodniczący Rady Polonii Świata, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej