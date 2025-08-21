Narkiewicz: chcemy rozwiązań korzystnych dla mieszkańców kraju

„Jeśli wejdziemy do koalicji rządzącej, naszym celem będzie zapewnienie rozwiązań korzystnych dla mieszkańców kraju – takich jak pakiet prorodzinny czy dodatkowe środki na dzieci” – powiedział Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR oraz przewodniczący Rady Polonii Świata w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.