Mitalas: osiągamy już znaczące wyniki i mamy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany

„W Wilnie problem jest bardzo poważny i wyraźny. Widzimy, ilu nauczycieli jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. W stolicy mamy wiele programów, które motywują do podjęcia nauki i pracy jako nauczyciel. Osiągamy już znaczące wyniki i mamy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany” – powiedział Vytautas Mitalas, wicemer Wilna, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.