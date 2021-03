Minkiel: Jestem zakochana w muzyce operowej

"Już od dzieciństwa śpiewałam, także w kościele. Muzyką operową oczarowała mnie Raimonda Tallat-Kelpšaitė. To ona obudziła we mnie miłość do tej muzyki. Nauczyła mnie, że ta muzyka jest bardzo unikalna. Każda lekcja z nią jest dla mnie jakimś odkryciem" - powiedziała Małgorzata Patrycja Minkiel, śpiewaczka operowa, laureatka Nagrody Małego Krzysztofa, maturzystka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, która była gościem "Salonu politycznego". Trafiła ona na listę 20 najlepszych śpiewaków operowych w kategorii "Young". "Nagroda Małego Krzysztofa tak naprawdę była niespodzianką, gdyż nie spodziewałam się, że wśród wielu tak utalentowanych młodych osób do niej odebrano również mnie. Jestem niezmiernie zaszczycona - jak statuetką, tak i trafieniem na listę najlepszych śpiewaków. Był to konkurs we Włoszech. Z powodu koronawirusa odbył się online. Postanowiłam wysłać swoje nagranie. Tak się stało, że zostałam wybrana spośród 230 uczestników z całego świata. Byłam jedyna z Litwy. Przygotowywała mnie do konkursu moja nauczycielka śpiewu operowego Raimonda Tallat-Kelpšaitė" - dodała młoda śpiewaczka.