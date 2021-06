Milta: Stosunki Mińska i Moskwy do tej pory były pragmatyczne

W efekcie na Białorusi nie ma już ani jednego sektora gospodarki, który nie byłby zależny od Kremla, może tylko za wyjątkiem sektora informatycznego.

Dlatego też można twierdzić, że suwerenność Białorusi jest relatywna.

Mówić o Białorusi jako kraju niepodległym można chyba tylko w zakresie tego, że wciąż jest członkiem różnych organizacji międzynarodowych.

Ale twierdzić, że może podejmować samodzielne decyzje, niezależne od Kremla nie nie można twierdzić już dziesięciu lat.

Mimo tego, że nie raz mówiono o możliwości bezpośredniej interwencji na Białorusi, to

Na razie Kreml zadecydował, że Łukaszenka sam powinien uporać się z protestami i opozycją i dopiero wtedy przejąc Białoruś. Trudno jednoznacznie określić w jaki sposób może się odbyć – czy tak jak z Krymem, czyli bezpośrednią inwazją czy też np. pozostawieniem fotelu w ONZ i pełna kontrola władz w Mińsku. Ja uważam, że to raczej ten drugi scenariusz.

Gość salonu zastanawiał się także nad tym, czy pomoc finansowa z Mokswy uratuje Lukaszenkę. M. Miłta podkreślił, że ostatnia pożyczka Kremla dla Łukaszenki to niewielka suma, która w zasadzie nic nie zmieni a tylko pozwoli na obsługę pożyczki, którą Łukaszenka dostał wcześniej z Moskwy.

„Białoruś w tej chwili jest zadłużona na ok. 90 mld. Dolarów. Większość długu to zobowiązania wobec Rosji. Biorąc pod uwagę, że gospodarka Białorusi nie została zreformowana, to widać, że powstaje szerokie pole do tego, że Kreml posiadał znaczne wpływy na decyzje władz białoruskich. I nie może zapewnić sobie samodzielności” twierdzi szef PR EUH.

Mówił także o tym, że biorąc pod uwagę długość spotkania i demonstrowaną bliskość między Łukaszenką i Putinem, to jego wyniki są raczej marne.

Komentował także groźby prezydenta Białorusi, że nie będzie już powstrzymywał przemytu narkotyków i migrantów do krajów Zachodnich.

Mówił też o tym kto i co może powstrzymać Łukaszenkę.

