Matarewicz: Chcemy pokazać rodzicom, jak bardzo tęsknimy za kontaktem z dziećmi

Dyrektor zapewniła, że w szkole będą regularnie robione testy. „Po spotkaniu z administracją szkół miasta Wilna otrzymaliśmy informację, że wszyscy uczniowie muszą wykonać tzw. szybkie testy do 1 września. Pomogą w tym przedstawiciele służb zdrowotnych miasta Wilna. Na dzień dzisiejszy jest to jednak sprawa dobrowolna. Tymczasem 90 proc. wszystkich pedagogów placówki jest zaszczepionych lub ma przeciwciała” – tłumaczy pedagog.

Powszechne zmniejszenie liczby uczniów „Wilii” nie grozi. „W tym roku mamy 3 pierwsze klasy, 5 grup „zerówki”. 1 września nasza szkoła będzie liczyła 540 uczniów. Nie mogliśmy nawet wszystkich przyjąć” – stwierdziła Matarewicz.

Według dyrektor, szkoła oraz sami uczniowie są gotowi na możliwe zmiany trybu nauczania. „Gdy wcześniej prowadziliśmy kontaktowe zajęcia w czasie lockdownu, rodzice podpisywali zgodę na badania. Był to obowiązkowy krok. Do szkoły mogły przyjść osoby, które już odchorowały lub z ujemnymi wynikami badań. Dzieci potraktowały jednak to jako zabawę” – powiedziała.

Inauguracja nowego roku szkolnego ma w tym roku się odbywać w sposób tradycyjny. „Chcemy, aby dla dzieci było to ogromnym świętem. Rodzice muszą przyjść i zobaczyć, jak bardzo stęskniliśmy się za dziećmi. Planujemy koncert, przedstawienie. Jednak tradycyjną herbatkę dla rodziców musieliśmy odwołać” – podsumowuje gość programu.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.