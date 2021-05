Markiewicz: Osoby, które sądzą, że wirus COVID-19 jest taki samy jak grypa, zdecydowanie się mylą

"Pytanie, jak przekonać ludzi do szczepień, jest bardzo trudne. Ten, kto się nie chce szczepić, na pewno znajdzie tysiąc przyczyn, aby tego nie robić. Można spróbować przedstawić zalety szczepionki. Zauważmy, że mamy bardzo dużo chorób wirusowych, na które na dzień dzisiejszy nie mamy absolutnie żadnego leku, np. odra. Ratuje nas od niej faktycznie tylko szczepionka. Na wściekliznę również nie mamy żadnego leku. Jeżeli nas ugryzie chore zwierzę, jedynym ratunkiem jest szczepionka" - powiedziała Bożena Markiewicz, lekarz-internista z zarządu Ruchu Lekarzy Litwy, z kliniki Santaros, która była gościem "Salonu politycznego". "COVID-19 jest dość niebezpiecznym wirusem. Jeżeli ktoś sobie myśli, że to jest podobne na grypę, to się myli. Przypomnijmy, ile osób zmarło w 2009 czy 2010 r., kiedy trwała epidemia świńskiej grypy. Liczby stanowiły około 200-300 osób. Na COVID-19 w ciągu roku zmarło 4000 osób, dla takiej samej liczby osób koronawirus tylko przyspieszył śmierć z powodu chorób przywlekłych" - dodała lekarz.