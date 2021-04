Marek Kubiak: Krzysztof Krawczyk nie umrze. Zostanie w naszej pamięci

Marek Kubiak - prezes oddziału ZPL Wilno opowie o odejściu legendy polskiej piosenki, o twórczości i życiu artysty. "Ubolewamy ogromną stratę w świecie muzyki polskiej. Tyle pokoleń cieszył swoim barytonem. Teraz Bóg przywołał go do siebie. Trudno w to uwierzyć" - powiedział Marek Kubiak. Gość Salonu Politycznego opowie także o oświadczeniu ZPL w sprawie aresztrowań Polaków na Białorusi oraz o działalności ZPL.