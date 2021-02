Mamaj: Chcemy być inspiracją dla widza na Litwie

"Chcemy wiedzieć, że nasze projekty są dla odbiorców pewną inspiracją. Zamknięcie w domach powoduje, że ludzie tak naprawdę całe swoje życie przenieśli do sieci. Każdy musi korzystać z mediów - bez tego nie funkcjonujemy. Kiedyś była możliwość przeczytać o sztuce i na nią pójść. Teraz takiej możliwości nie ma" - powiedziała Dorota Mamaj, p.o. dyrektor Instytutu Polskego w Wilnie, która była gościem "Salonu politycznego". "Promocja polskiej kultury w Internecie nie jest łatwiejsza. Nikt z nas nie przypuszczał, że spotkamy się z taką rzeczywistością, w jakeij teraz funkcjonujemy. Do tej pory wszystkie narządzia, jakimi promowaliśmy polską kulturę, były nam dobrze znane. Są to takie podstawowe obszary - można zorganizować wystawę czy koncert, konferencję, spotkania autorskie. Kiedy się okazało, że kraje zostały zamknięte, a epidemia spowodowała, że generalnie wszyscy jesteśmy zamknięci, zaczęliśmy szukać nowych środków. Tym nowym środkiem nadal jest ciężka praca, nawet cięższa niż przygotowanie wystawy w takim normalnym trybie" - uważa Mamaj.