Maldeikis: Polityka Litwy jest w dużej mierze oparta na emocjach

"Bardzo szkoda, że polityka Litwy jest w dużej mierze oparta na emocjach. Jeśli coś się podoba, to dobrze, a jak nie, to nie. Jeżeli ktoś nie lubi pewnego polityka, to nawet, gdy powie, że dwa razy dwa, to cztery, to i tak się z tym nie zgodzi. Często opinia jest oparta na tym, czy podoba mi się prezydent. Jeżeli tak, to on ma większą siłę. Jeżeli uważam, że premier, to on. Brakuje mi pewnej debaty" - powiedział Matas Maldeikis, poseł na Sejm z frakcji konserwatystów z Komitetu Budżetu i Finansów, który był gościem "Salonu politycznego". "Badanie, dotyczące tego, kto ma jechać na szczyt Rady Europejskiej - premier czy prezydent - jest niewłaściwe i również oparte na emocjach. Według ustaw, ma jechać premier. Dokładniej na to pytanie może odpowiedzieć Sąd Konstytucyjny" - dodał były europarlamentarzysta.