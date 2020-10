Mačiulis: Prezydent przyjmie decyzję co do skargi Tomaszewskiego po zatwierdzeniu wyników wyborów

"Waldemar Tomaszewski zgłosił skargę. Prezydent również ją otrzymał, oceni i będzie czekał na ostateczne wyniki, o których już szybko się dowiemy. Ta skarga nie zdziwiła prezydenta. Otrzymuje on sporo takich dokumentów każdego dnia. Gdy brakuje tak mało głosów, ludzie odczuwają odpowiednie emocje i próbują szukać prawdy w odpowiednich instytucjach. Na dany moment Tomaszewski prosi o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego, Po tym, gdy Główna Komisja Wyborcza zatwierdzi ostateczne wyniki wyborów, prezydent przyjmie odpowiednią decyzję. Prezydent nie sądzi jednak, że próg wyborczy powinien być obniżany" - powiedział Povilas Mačiulis, główny doradca ds. polityki wewnętrznej w Kancelarii Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy, który był gościem "Salonu politycznego". "Dla prezydenta najważniejsza jest wola ludzi. Ludzie podjęli odpowiednią decyzję. Niezależnie od tego, kogo by wybrali, to by i tak była najlepsza możliwa decyzja. Sporo partii nie mogło w tym roku przekroczyć progu wyborczego" - dodał doradca prezydenta.