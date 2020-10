Maciejewski: Osoby, które nie mają tożsamości narodowej, wybierają szkoły litewskie

"Obecnie borykamy się z procesami, aktualnymi dla społeczności polskiej w latach sowieckich. Część Polaków wybierało wtedy szkoły rosyjskie. Teraz osoby, które nie mają poczucia tożsamości narodowej, wybierają szkoły litewskie. Rodzice prawdopodobnie stawiają na to, że ich dzieci będą miały lepsze osiągnięcia. Jednak w naszej placówce klasy litewskie najczęściej uzupełniają dzieci z rodzin rosyjskojęzycznych. W Niemieżu nie ma rosyjskich klas, dlatego są wybierane te litewskie" - tłumaczy Zbigniew Maciejewski, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, który był gościem "Salonu politycznego". Według Maciejewskiego, w wielojęzycznym gimnazjum absolutnie nie ma i nie było konfliktów na tle narodowościowym. "Do nas najczęściej przychodzą dzieci "z jednego podwórka" i jednej wsi, które się dobrze znają. W tym wypadku język nauczania nie jest decydującą przyczyną możliwości powstania takiego konfliktu" - tłumaczy gość "Salonu politycznego". Dyrektor dodał, że sytuacja pandemiczna w placówce jest całkiem dobra. "Nie mamy przypadków koronawirusa, więc pracujemy na żywo. Uczniowie nie zmieniają gabinetów, przychodzą do nich nauczyciele" - oznajmił Maciejewski.