M. Kapcewicz o Polakach na Białorusi

Według oficjalnych danych obecnie Białoruś zamieszkuje ok. 280 tysięcy Polaków, jednak nie sądzę, by były to uczciwe dane – mówi gość Salonu Politycznego Radia Znad Wilii Mirosław Kapcewcz - autor monografii "Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022".