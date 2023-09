M. Ciunowicz o działalności TVP Wilno

TVP Wilno Może pochwalić się profesjonalnym zespołem, szeroką ofertą programów własnych, które od ubiegłego roku są dostępne w ogólnokrajowej telewizji naziemnej na Litwie, a także aplikacją mobilną oraz rozbudowanym portalem, dzięki któremu telewizję można oglądać także w Internecie.

TVP Wilno to polski punkt widzenia na to, czym żyją Litwa, Polska i świat, ale to także pielęgnowanie dobrych polsko-litewskich relacji. To zapis historii i dnia dzisiejszego Wileńszczyzny i żyjących tam Polaków.

Misją kanału jest kształtowanie właściwego postrzegania społeczności polskiej oraz stanowienie alternatywy dla rosyjskojęzycznej oferty programowej na Litwie.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.