Lydeka: Biurokracja często blokuje działalność organizacji pozarządowych

Gość zapewnia, że autorzy poprawek chcą pomóc organizacjom pozarządowym aktywniej i szerzej działać. „W każdym kraju demokratycznym organizacje pozarządowe są bardzo ważne. Pomagają one państwu w rozwiązywaniu wielu problemów. Im bardziej aktywnie obywatele dołączają do rozwiązywania pewnych spraw, tym rządowi jest lżej. Doświadczenie pokazało, że Ustawa o Stowarzyszeniach ma pewne minusy, podobnie, jak Ustawa o Fundacjach i Charytatywności. Zarejestrowaliśmy zmiany, które poparł Sejm. Teraz nad zmianami pochylą się komitety. Po tym, gdy wydadzą odpowiednie komentarze, zmienione poprawki powrócą na ławy sejmowe. Ostatni etap – przyjęcie poprawek. W dowolnym wypadku, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zdążymy oficjalnie je przyjąć” – tłumaczy polityk.

Według niego, dane poprawki nie są radykalne. „Nie zamierzamy zmieniać całej reglamentacji prawnej. Rozwiązują one jednak konkretne problemy. Chcemy dać prawo otworzyć konto bankowe nie tylko w samych bankach, ale również w placówkach, gdzie można uzyskać pieniądze elektroniczne oraz w miejscach wydawania kredytów. Chcemy również pozwolić osobom fizycznym zostać członkami stowarzyszeń. W taki sposób chcemy dać więcej praw dla wspólnotowych zebrań, uzgodnić ich cele, opłaty, reguły przyjęcia i wyjścia członków stowarzyszeń. W związku z poprawkami zmniejszy się poziom biurokracji. Dyskutowaliśmy z organizacjami pozarządowymi, które wypowiedziały własne uwagi, dotyczące tego, co przeszkadza, co musi zostać zmienione” – opowiedział poseł.

„Mam nadzieję, że zmiany pomogą w zwiększeniu liczby organizacji pozarządowyvh. Chcemy, aby działały coraz aktywniej, powstawały nowe. Nie wynaleźliśmy rowera. Po prostu staramy się ulepszyć regulamin prawny. Litwa jako kraj należący do Unii Europejskiej zawsze zwraca uwagę, jak to się dzieje w innych krajach członkowskich. W danym wypadku po prostu chcemy, aby organizacje pozarządowe były aktywne. Sam projekt nie jest spisany od konkretnego państwa, ale chcemy dorównać krajom zachodnim” – kontynuuje jeden z autorów poprawek.

Ruch Liberałów wybiera nowego przewodniczącego. „Dzisiejsza nasza przewodnicząca, która jest spikerką Sejmu, Viktorija Čmilytė-Nielsen, na pewno pokazała siebie jak najlepiej jako liderka partii. Jest aktywna, słyszy, co mówi do niej społeczeństwo. Poprę ją, aby dalej mogła w tak piękny sposób pracować. Głosowanie się zakończy w sobotę, o godz. 16.00, bo wtedy mamy zjazd partii. Nie sądzę jednak, że głosy będą jednoznacznie popierały jednego kandydata, skoro mamy dwóch kandydatów. Wybraliśmy już starostę frakcji – na kolejną kadencję został nim Eugenijus Gentvilas. W zasadzie, innych kandydatów na to stanowisko i nie było, bo nie warto z nim konkurować. Jest świetny na swoim stanowisku” – podsumowuje gość „Salonu politycznego”.

