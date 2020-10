Łuksza: Nasze dzieci – to podstawa tego, co nas oczekuje w przyszłości

"Jako ojciec cały czas się zastanawiałem nad tym, jak wygląda jakość nauczania. W końcu, jako przedsiębiorcy, również jesteśmy rodzicami. Przychodzą do nas młode osoby po szkołach, uniwersytetach. Widzimy również brak pewnych kompetencji. Chcemy wykorzystać swoje rozeznanie wśród polskiej kadry profesorskiej, a także dobrze relacje. Dobrze, że mamy wsparcie z Polski. Nasza młodzież i dzieci - to podstawa tego, co nas oczekuje w przyszłości. Jak je wychowamy, takie będziemy mieli życie w przyszłości" - powiedział Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie "Korona", który był gościem "Salonu politycznego". W tym roku "Korona" po raz 5. organizuje specjalne szkolenia dla nauczycieli. Z takich zajęć skorzystało już 500 pedagogów. "Ciągle komunikujemy z nauczycielami. W tym roku szkolenia po raz pierwszy wspiera Kancelaria Rady Ministrów RP za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". "Korona" zainicjowała również wydanie specjalnego poradnika dla rodziców "By nie zgasić w dziecku ciekawości świata". Jego prezentacja odbędzie się w poniedziałek, o godz. 16, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.