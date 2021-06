Łuksza: Kwarantanna bardzo mocno ograniczyła przedsiębiorców

"Najtrudniejszym momentem dla przedsiębiorców w czasie pandemii była niejasność. Moja firma planowała ekspansję na Zachód - rynki polski, ukraiński, niemiecki. Pandemia wniosła duże korekty, ponieważ nie było możliwości wyjazdu za granicę i normalnego powrotu. Kwarantanna bardzo mocno ograniczyła działania przedsiębiorcze" - powiedział Andrzej Łuksza, przedsiębiorca, działacz społeczny, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie "Korona", który był gościem "Salonu politycznego". "Są branże, które ucierpiały najmocniej, takie, jak gastronomia. Restauracja "Sakwa", która należy do naszego Forum, praktycznie straciła wszelkie dochody. Najtrudniejsze jest to, że w ogóle przestała być utrzymywana płynność i jasność tego, co będzie dalej. Nie było możliwości robienia planów. Na początku spadły przychody, teraz one wzrosły" - komentuje gość "Salonu politycznego".