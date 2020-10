Linkevičius: Chcemy zachować kontakt z Białorusią na poziomie ambasadorów

"Po intensywnych rozmowach, zwłaszcza z kolegami z Polski, podjęliśmy wspólną decyzję o wezwaniu na konsultację ambasadorów z Białorusi" - mówi minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius. Gość "Salonu politycznego” wyraził nadzieję, że uda się zachować kontakty między Litwą i Białorusią na poziomie ambasadorów. „Widzimy, że Mińsk ma coraz mniej kontaktów z Zachodem, dlatego będziemy się starali zachować to, co możliwe” – podkreślił minister w rozmowie z Radiem Znad Wilii. Linkevičius wyjaśnił, że widoczne jest dążenie Białorusi do izolacji, wyrażające się choćby w stosunku do zagranicznych dziennikarzy, którym cofnięto akredytacje.