Liekis: nie sądzę, aby w Europie doszło do wojny

„Nie sądzę, aby w Europie doszło do wojny. Jedynym scenariuszem, który mógłby to zmienić, jest uruchomienie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego – na czym zależy Putinowi. Wydaje mi się jednak, że uda się uniknąć eskalacji wydarzeń w Polsce i Rumunii” – powiedział Šarūnas Liekis, politolog i profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie w rozmowie w „Salonie Politycznym” Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.