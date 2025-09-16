Liekis: nie sądzę, aby w Europie doszło do wojny

Znad Wilii

"Nie sądzę, aby w Europie doszło do wojny" – stwierdził Šarūnas Liekis, politolog i profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji geopolitycznej oraz możliwych scenariuszy bezpieczeństwa w regionie.

„Nie sądzę, aby w Europie doszło do wojny. Jedynym scenariuszem, który mógłby to zmienić, jest uruchomienie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego – na czym zależy Putinowi. Wydaje mi się jednak, że uda się uniknąć eskalacji wydarzeń w Polsce i Rumunii” – powiedział Šarūnas Liekis, politolog i profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie w rozmowie w „Salonie Politycznym” Radia Znad Wilii.

