Lewicki: Mam nadzieję, że wystąpię na letnich festiwalach

"Myślę, że latem koncerty już będą dozwolone. Mam już kilka zaplanowanych występów jako solista. Nie będę jednak wróżył, bo niektóre rzeczy są trudne do przewidzenia. Koncerty się przenoszą na czas nieokreślony, jednak są nadzieje na występy na letnich wileńskich festiwalach" - powiedział Zbigniew Lewicki, koncertmistrz Państwowej Orkiestry Symfonicznej, znany skrzypek, kompozytor, twórca "Kapeli Wileńskiej", który był gościem "Salonu politycznego". "Artysta może żyć bez publiczności. W końcu, jest on rzemieślnikiem, więc musi się odnosić do swojej pracy jak do ćwiczeń. Gamy, pasaże, etiudy - przeróżne ćwiczenia mają być wykonywane, aby pozostać w formie. Strona techniczna zajmuje dużo czasu. Jasne, że skoro nie ma koncertów, to nie ma również takiego ciśnienia, jak również i takiej reakcji słuchaczy. Nagrywamy nie tylko koncerty wideo, ale również ścieżki dźwiękowe czy symfonie. Praca wre. Ważny jest nie tylko wydźwięk artystyczny, ale również dokładność. Są duże wymagania dla artystów oraz wykonawców" - dodaje muzyk.