L. Bielinis: wyborca powinien wiedzieć, czy jego kandydat miał powiązanie z partią komunistyczną

Zdaniem gościa Salonu Politycznego Radia Znad Wilii zatajenie tego faktu może mieć bardzo przykre konsekwencje.

W opinii Laurasa Bielinisa wyborca powinien wiedzieć, czy jego kandydat miał powiązanie z partią komunistyczną, dlatego pozytywnie ocenia decyzję Sejmu nowelizacji kodeksu wyborczego w tej kwestii.

Sejm skłania się do przyjęcia nowelizacji Kodeksu wyborczego, która zobowiązałaby polityków biorących udział w wyborach do wskazania swojej wcześniejszej przynależności do komunistów.

Dzisiaj po dyskusji parlament zatwierdził propozycję kilku konserwatystów, aby kandydaci w wyborach w ankiecie mieli wskazać, czy byli członkami Partii Komunistycznej, ewentualnie, czy piastowali w niej stanowiska.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.