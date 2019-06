vdu

Prezes Polskiej Macierz Szkolnej na Litwie dodał, że brakuje nie tylko podręczników z języka polskiego i literatury, ale również podręczników przedmiotowych dla niemal wszystkich klas – od pierwszej do dwunastej.

Wkrótce ma zapaść decyzja, by na okres przejściowy, zanim zostaną wydane nowe oryginalne podręczniki, można by było korzystać z podręczników wydanych w Polsce. ,,O takie rozwiązanie problemu zabiegam już od 5 lat, mam nadzieję że wreszcie to się uda”- powiedział Kwiatkowski.