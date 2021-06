Kulesz: Władze litewskie mogą kontrolować napływ uchodźców

"Dla ludzi zakwaterowanych w namiotach zamieszkiwanie w ośrodku dla uchodźców jest pewnym wyzwaniem. Wiadomo jest, że ilość uchodźców jest większa i nie odpowiada liczbie pomieszczeń. Litwa w wypadku, kiedy sama nie sprosta zadaniu należycie zatroszczyć się o uchodźców, może się zwrócić o pomoc do Unii Europejskiej. Z tego, co wiemy, już właśnie takie prośby są kierowane. Myślimy, że sytuacja jest pod kontrolą. Może tak być dalej, jeżeli władze litewskie wezmą się za koordynację i zaczną wykorzystywać resursy, które są jej dane" - powiedziała Renata Kulesz, przedstawicielka Głównego Komisarza ds. Uchodźców w Organizacji Narodów Zjednoczonych na Litwie, która była gościem "Salonu politycznego". "Unia Europejska przedstawia pomoc w różnych dziedzinach. To są obszerne warunki przyjmowania, do których wchodzą tłumaczenia, pomoc materialna, dofinansowania" - dodała rozmówczyni.