Kukuraitis: koalicja z partią „Świt nad Niemnem” byłaby problematyczna

„Dość jasno wyjaśniliśmy socjaldemokratom, że koalicja z partią „Świt nad Niemnem” byłaby problematyczna, ponieważ oznaczałaby kontynuację tej samej polityki” – powiedział Linas Kukuraitis, poseł na Sejm RL i były minister opieki społecznej i pracy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

