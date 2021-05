Kubilius: „W czas niezatrzymany dyktator staje się terrorystą”

Gościem Salonu Politycznego radia Znad Wilii był Andrius Kubilius - poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier, konserwatysta. Będzie rozmawiał on o nieformalnym spotkaniu Łukaszenki i Putina, o reakcji Zachodu na incydent z samolotem Ryanair, o stosunkach Białorusi z Rosją. "Trzeba się szykować do tego, że Europa i Ameryką wprowadzą sankcje wobec Rosji za wsparcie reżimu Łukaszenki. Moim zdaniem, możemy oczekiwać na tę reakcję w najbliższej przyszłości" - powiedział Kubilius.