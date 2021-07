Kozłowska-Słupek: Polska jest w pełni solidarna z Litwą w sprawie sytuacji imigracyjnej

"Polska jest w pełni solidarna z Litwą w kwestii problemu zwiększonego napływu imigrantów. Litwa jest dla nas ważnym partnerem europejskim i regionalnym. Łączy nas wspólne spojrzenie na sprawy wschodnie i bezpieczeństwa" - powiedziała Anna Kozłowska-Słupek, charge d'affaires Polski na Litwie, która była gościem "Salonu politycznego". "Po tym, gdy Unia Europejska nałożyła sankcje na Białoruś w reakcji na zatrzymanie samolotu Ryanair oraz stosowanie represji wobec białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, obserwujemy napływ nielegalnej imigracji. Dzielimy pogląd, że nie jest to wyzwanie wyłącznie Polski i Litwy. Jest to wyzwanie regionalne wobec wszystkich krajów graniczących z Białorusią, ale także wyzwanie unijne. Dotyczy to zewnętrznej granicy UE. Polska i Litwa sprzeciwia się instrumentalizacji tej imigracji w celach politycznych, wykorzystywaniu ciężkiej sytuacji ekonomicznej i socjalnej migrantów, a nawet sytuacji politycznej w krajach ich pochodzenia" - uznaje gość programu.