Kondratowicz: Projekty Via Baltica i Rail Baltica zostaną zakończone w odpowiednim terminie

"Zakończenie projektu "Via Baltica" jest planowane w szybkim tempie. Podsumowaliśmy sprawę dotyczącą zakupu ziemi, nie będzie więc przeszkód dotyczących budowy. W tym samym czasie trwa również projektowanie. Myślimy, że w połowie roku ogłosimy przetarg dotyczący budowy odcinków drogowych" - powiedział Władysław Kondratowicz z Ministerstwa Komunikacji, który był gościem "Salonu politycznego". "Litwa robi duże postępy, jeżli chodzi o program "Rail Baltica". Na pewno nie wypadamy najgorzej wśród partnerów. Dążymy do tego, aby ukończyć pracę w należytym terminie. Udało nam się w taki sposób organizować pracę, żeby nie została przerwana w związku z pandemią. Harmonogram prac w ogóle się nie zmienił. Planujemy, że zakończymy projekt w końcu 2026 r., przynajmniej na terenie Litwy. Polska również nie ma wiele problemów, jeżeli chodzi o ten projekt. Wcześniej były trudności z przetargami, ale sądzę, że zostaną one rozwiązane. Nie widzimy przeszkód ze strony rządu" - dodał były wiceminister.