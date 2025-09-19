Kondratowicz: poradnik ewakuacyjny zawiera wiele potrzebnych informacji

„To poradnik dla samorządów przygotowujących plany ewakuacyjne, które będą go przekazywać mieszkańcom. Głównie trafi do osób bez dostępu do internetu i zawiera wiele potrzebnych informacji” – powiedział Władysław Kondratowicz, litewski minister spraw wewnętrznych, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.