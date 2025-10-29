Znad Wilii

Kondratowicz: balony przemytnicze będą zestrzeliwane przy użyciu broni kinetycznej

„Balony przemytnicze będą zestrzeliwane przy użyciu broni kinetycznej” – powiedział dziś w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii Władysław Kondratowicz, szef MSW i pełniący obowiązki ministra ochrony kraju Litwy. Rozmowa dotyczyła m.in. kryzysu balonów przemytniczych wysyłanych z Białorusi na Litwę oraz działań władz mających zapewnić bezpieczeństwo obywateli.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. BNS/Robertas Riabovas

„Balony przemytnicze będą zestrzeliwane przy użyciu broni kinetycznej. Wkrótce przetestujemy te rozwiązania. To stosunkowo nowa technologia, dlatego musimy zadbać, aby działania były całkowicie bezpieczne dla mieszkańców” – powiedział Władysław Kondratowicz, szef MSW i pełniący obowiązki ministra ochrony kraju Litwy, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

