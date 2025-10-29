Kondratowicz: balony przemytnicze będą zestrzeliwane przy użyciu broni kinetycznej

„Balony przemytnicze będą zestrzeliwane przy użyciu broni kinetycznej. Wkrótce przetestujemy te rozwiązania. To stosunkowo nowa technologia, dlatego musimy zadbać, aby działania były całkowicie bezpieczne dla mieszkańców” – powiedział Władysław Kondratowicz, szef MSW i pełniący obowiązki ministra ochrony kraju Litwy, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.