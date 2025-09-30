Znad Wilii

Komorowski: z Wilnem łączą mnie więzi rodzinne

„Z Wilnem łączą mnie więzi rodzinne” – powiedział Bronisław Komorowski, historyk i były prezydent Polski, w rozmowie z Radiem Znad Wilii. W dzisiejszym Salonie Politycznym gościmy byłego prezydenta, który opowiedział o swoich więziach z Wilnem oraz podzielił się refleksjami na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na Litwie.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. Wikipedia

„Polskę widzę tak samo, jak zawsze – wychowano mnie na człowieka, który kocha swój kraj, dlatego kocham Polskę. Do Wilna przyjeżdżam regularnie, ponieważ łączy mnie z tym miastem i krajem więź rodzinna, a także troska o polską mniejszość narodową na Litwie” – powiedział Bronisław Komorowski, historyk i były prezydent Polski, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

