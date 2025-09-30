Komorowski: z Wilnem łączą mnie więzi rodzinne

„Polskę widzę tak samo, jak zawsze – wychowano mnie na człowieka, który kocha swój kraj, dlatego kocham Polskę. Do Wilna przyjeżdżam regularnie, ponieważ łączy mnie z tym miastem i krajem więź rodzinna, a także troska o polską mniejszość narodową na Litwie” – powiedział Bronisław Komorowski, historyk i były prezydent Polski, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

