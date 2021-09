Komarowska: Najgorszy okres pod względem pandemii czeka na nas w listopadzie

Według lekarki, poziom zachorowalności na koronawirusa jest taki sam, jak rok temu. „Z jednej strony, społeczeństwo się szczepi, teoretycznie jest lepiej, z drugiej strony, część społeczeństwa nadal pozostaje sceptyczna” – uznaje Komarowska.

Jak wyjaśnia, na początku pandemia była dużą niewiadomą, bo nie wiadomo było, co to i jak jest, ile trwa, jakie ma zagrożenie. „Nie było wtedy leczenia, szczepień. Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ wciąż nie wiemy, czym to może się skończyć. Ludzie nie chcą się szczepić, nie rozumieją, jak duże jest zagrożenie. Gdy ktoś nie miał w rodzinie poważnego przypadku, to wygląda, że sprawa jest prosta” – twierdzi.

Mimo tego, że młodzi ludzie też umierają, ich nie jest tak dużo. „Większość z nich ma bardzo racjonalne podejście i się szczepi. Powyżej 60. roku życia zachorowalność jest najgorsza. Gdy ktoś mieszka z babciami i dziadkami, a się nie zaszczepił, to może przynieść zarazek, który nie będzie tak groźny dla niego, jak dla członków rodziny” – ostrzega lekarka.

„Miałam pacjentkę powyżej 80. roku życia, której córka nie pozwoliła na szczepienia. Zrobiłyśmy to potajemnie, choć w rzeczywistości tak robić nie trzeba. Powinno to być uzgodnione, bo jednak jest to ważne. Widzę tego mniej, niż lekarze w szpitalach, ale to jest straszna sprawa” – dodaje gość „Salonu politycznego”.

