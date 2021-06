Kirkilas: Jesteśmy dobrym partnerem NATO

"Szczyt NATO i spotkanie z Bidenem jest ważne, ponieważ obiecano większe wsparcie ze strony amerykańskiej. Prosiliśmy o rozszerzenie jednostek wojskowych NATO, ponieważ każdego tygodnia są naruszenia. Od słów Bidena będzie zależało, gdzie odbędzie się szczyt tej organizacji" - powiedział Gediminas Kirkilas, były premier, były minister obrony, który był gościem "Salonu politycznego". "Oczywiście, Stany Zjednoczone rozumieją, jaka jest nasza sytuacja geopolityczna. Cenią też fakt, że Litwa jest jednym z 9 krajów NATO, który wykonuje program zobowiązań co do przeznaczania 2 proc. budżetu. Prezydent obiecał, że ta składka będzie wzrastała o 0,5 proc. do 2030 r. Jesteśmy dobrym partnerem NATO" - dodał rozmówca.