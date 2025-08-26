Kieżun: nadal jesteśmy największą polską młodzieżową organizacją na Litwie

„Nadal jesteśmy największą polską młodzieżową organizacją na Litwie. Co miesiąc dołącza do nas wiele osób, a wraz z rozpoczęciem roku szkolnego mamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie” – powiedziała Alina Ewelina Kieżun, edukatorka, harcmistrzyni, członkini Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP oraz była prezeska Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, podczas Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

