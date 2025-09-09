Kiejzik: rozszerzamy festiwal, by był dostępny dla każdego

„Tegoroczny program potrwa od 9 września do 16 października. Rozszerzamy go, aby każdy mógł wziąć udział. Przez pięć kolejnych edycji mieliśmy gości z Łotwy i w tym roku nie będzie inaczej. W programie znajdzie się siedem propozycji teatralnych, jeden koncert poświęcony Čiurlionisowi oraz dwie wystawy, w tym jedna międzynarodowa” – powiedział Edward Kiejzik, dyrektor Polskiego Teatru Studio w Wilnie, w rozmowie z „Salonem Politycznym” Radia Znad Wilii.

