Kasulaitienė: szkolenia Caritasu będą wsparciem w sytuacjach kryzysowych

„Szkolenia już się rozpoczęły. Są one skierowane nie tylko do osób, które potrzebują pomocy, ale także do tych, które chcą pogłębić swoją wiedzę. Uczymy, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak udzielać pomocy humanitarnej, jakie kontakty należy mieć. Najbardziej zależy nam na tym, by te informacje dotarły do osób, które nie korzystają z Internetu, nie oglądają telewizji i nie wiedzą, czym jest sytuacja kryzysowa” – powiedziała Vaida Kasulaitienė, zastępczyni sekretarza generalnego Litewskiego Caritasu, w rozmowie z „Saloniem Politycznym” Radia Znad Wilii.

