Kairys: szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę

„Sytuacja w Ministerstwie Kultury znalazła swoje odbicie również w Ministerstwie Ochrony Kraju. Szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę i nie zależy jej na stabilnym, dobrze funkcjonującym rządzie z ministrami. Wszystkie te decyzje mają charakter osobisty” – powiedział Simonas Kairys, były minister kultury i poseł na Sejm RL z Ruchu Liberałów, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

