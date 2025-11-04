Znad Wilii

Kairys: szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę

„Szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę” – stwierdził Simonas Kairys, poseł na Sejm RL z Ruchu Liberałów i były minister kultury, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. Rozmówca wskazał, że brak stabilności w rządzie, brak zaufania między ministrami oraz decyzje podejmowane na poziomie osobistym wpływają na sytuację polityczną w kraju. W rozmowie poruszono także kwestię aktualnej sytuacji kulturalnej na Litwie oraz wyzwań, przed którymi stoi sektor kultury.

Radio Znad Wilii/zw.lt
Kairys: szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę

fot. BNS/Paulius Peleckis

„Sytuacja w Ministerstwie Kultury znalazła swoje odbicie również w Ministerstwie Ochrony Kraju. Szefowa rządu nie dba o swoją polityczną drużynę i nie zależy jej na stabilnym, dobrze funkcjonującym rządzie z ministrami. Wszystkie te decyzje mają charakter osobisty” – powiedział Simonas Kairys, były minister kultury i poseł na Sejm RL z Ruchu Liberałów, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej