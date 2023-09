K. Radziwiłł: ustawa o mniejszościach narodowych kamieniem milowym Polaków na Litwie

W niedzielę odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów. Zapytany, jak duże to ma znaczenie dla przywracania pamięci o postawie Polaków, ratujących osoby narodowości żydowskiej podczas okupacji niemieckiej K. Radziwiłł podkreślił, że „nie chodzi tylko o to, żeby wspominać tragedię, która miała miejsce. Należy przypomnieć również to, dlaczego tak się stało, co do tego doprowadziło. To nie była tylko tragedia, ale również dowód wspięcia się tej rodziny na wyżyny człowieczeństwa. To jest przesłanie o mocy rodziny”.

Rozmawiając o relacjach polsko-litewskich Ambasador RP zaakcentował, że agresja Rosji na Ukrainę zmieniła je w sposób diametralny.

„Od paru lat nastąpiło bardzo wyraźnie odmrożenie. Nasza polityka zmierza do braterstwa w każdym możliwym obszarze m.in. politycznym, militarnym, gospodarczym kulturalnym” – powiedział K. Radziwiłł.

Nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg

„Poczucie zagrożenia ze strony Rosji dla Europy, w pierwszej kolejności dla wschodniej flanki UE i NATO m.in. Litwy i Polski jest najbardziej realne. Nasze kraje dobrze rozumieją, co się dzieje, razem mamy poczucie misji wobec innych naszych partnerów z zachodniej europy, którzy nie do końca rozumieją, na czym to wszystko polega. Uważam, że relacje w ostatnim czasie są modelowe i nie tylko w bezpieczeństwie, ale również m.in. w projektach transportowych i energetycznych” – podkreślił Ambasador RP.

O co walczą Polacy na Litwie?

Mówiąc o tym, że relacje polsko-litewskie są doskonałe, K. Radziwiłł podkreślił, że nie zapomina tych problemów, które dotyczą mniejszości polskiej na Litwie.

„To jest pole do ciężkiej pracy, gdyż jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Na pierwszym miejscu wymieniłbym pewność, że szkoły z językiem polskim na Litwie będą istnieć. Wspólnym mianownikiem do wszystkich rzeczy, o co walczymy, byłaby ustawa o mniejszościach narodowych„ -podsumował Ambasador RP K. Radzwiłł, który był dzisiaj gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

