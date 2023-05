K. Radziwiłł o Konstytucji 3 maja

„To jest wspaniałe, że żyjemy w czasach, w których nikt nie próbuje wymazać wspólnej historii relacji między Polską i Litwą (…) Przypominamy to, co jest nasze wspólne i Konstytucja 3 maja jest konstytucją polsko-litewską, do tego nie ma żadnej wątpliwości” – odpowiada Ambasador, zapytany, czy rocznica podpisania ustawy rządowej staje się częścią świadomości historycznej Litwinów.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.