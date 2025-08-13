Jurkonis: to przypomina narrację reżimu Łukaszenki

„Poseł nie zna całej prawdy o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja. Takie wypowiedzi bardzo przypominają narrację reżimu Łukaszenki, który stara się w pełni kontrolować politykę. To wygląda albo na brak rozwagi, albo na próbę zdobycia politycznych punktów„ – powiedział Vytis Jurkonis, politolog, obrońca praw człowieka i wykładowca, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

