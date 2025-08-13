Znad Wilii

Jurkonis: to przypomina narrację reżimu Łukaszenki

„To przypomina narrację reżimu Łukaszenki” – stwierdził politolog, obrońca praw człowieka i wykładowca Vytis Jurkonis w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi litewskiego posła, który zarzucił białoruskiej liderce opozycji brak działania i tworzenie problemów zamiast wypełniania obowiązków.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. BNS/Lukas Balandis

„Poseł nie zna całej prawdy o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja. Takie wypowiedzi bardzo przypominają narrację reżimu Łukaszenki, który stara się w pełni kontrolować politykę. To wygląda albo na brak rozwagi, albo na próbę zdobycia politycznych punktów – powiedział Vytis Jurkonis, politolog, obrońca praw człowieka i wykładowca, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

