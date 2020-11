Jurkonis: Šimonytė jest jedną z najbardziej odpowiednich osób na objęcie stanowiska premiera

"Ingrida Šimonytė jest jedną z najbardziej kompetentnych osób, jakie mogą objąć stanowisko premiera. Myślę, że większość parlamentarzystów to rozumie, niezależnie od tego, do jakiej opcji politycznej należą" - powiedział Vytis Jurkonis, politolog z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego, który był gościem "Salonu politycznego". "To, że Karbauskis zrezygnował z mandatu sejmowego, wygląda dziwnie. Człowiek, który pracował w parlamencie już wiele lat, musiałby rozumieć sens tych czy innych procesów politycznych. Pachnie to trochę tzw. PR-em. Mimo to, niejaki ból z powodu nieuzyskania postów zastępczych może być przyczyną szerzenia teorii spiskowych wśród "chłopów". Jeżeli jednak partia traktuje siebie poważnie, to musi odpowiednio się zachowywać. Tak, "chłopi" obiecali przeróżne rzeczy w czasie kampanii wyborczych. Z tego powodu oświadczenia Karbauskisa dotyczące odmowy mandatu są przyjmowane dość chłodno" - uważa politolog.