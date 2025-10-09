Znad Wilii

Jurkonis: obniżenie poziomu ochrony fizycznej Swiatłany Cichanouskiej uważam za błąd,

„Obniżenie poziomu ochrony fizycznej Swiatłany Cichanouskiej uważam za błąd” – powiedział Vytis Jurkonis, politolog, obrońca praw człowieka i wykładowca, który był gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii. W rozmowie poruszył temat decyzji Litwy o obniżeniu ochrony fizycznej dla białoruskiej liderki opozycji, Swiatłany Cichanouskiej.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. BNS/Julius Kalinskas

„Obniżenie poziomu ochrony fizycznej Swiatłany Cichanouskiej uważam za błąd, ponieważ można znaleźć ku temu powody. Próbuje się zaoszczędzić, ale pytanie brzmi, czy to nie jest objaw problemów litewskiej polityki zagranicznej, ponieważ zmiany w ministerstwie spraw zagranicznych są również istotne” – powiedział Vytis Jurkonis, politolog, obrońca praw człowieka i wykładowca, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

