Jeglinskas: ograniczanie głosu opozycji szkodzi demokracji

„Sejmie można usłyszeć różne rzeczy. Ale gdy mowa o ograniczaniu liczby osób w komisjach, każdy przypadek ograniczania głosu opozycji negatywnie wpływa na kondycję naszej demokracji” – powiedział Gedrimas Jeglinskas, przewodniczący Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony oraz były wiceminister obrony narodowej, w rozmowie z „Salonem Politycznym” Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.