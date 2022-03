J. Narkiewicz o reorganizacji szkół polskich w Trokach: myślę, że społeczność jaśnie wyraziła swój sprzeciw i zostanie wysłuchana

„Grozi likwidacja de-jure i oczywiście co za tym idzie, likwidacja faktyczna. Samorząd bez żadnych uzasadnień chce reorganizować te szkoły, likwidować te szkoły, zostawiając jako filie szkół średnich gimnazjum im. Henryka Sinkiewicza w Trokach, oczywiście degradując z poziomu nauczania z 12 klas, w przypadku Połuknia, do 8 klas, w przypadku Starych Trok z 10 do 8 lat. Faktycznie te szkoły przestaną istnieć jako samodzielne placówki.” – podkreślił J. Narkiewicz.

Gość Salonu Politycznego podkreślił, że wierzy w to, że pikietująca społeczność polska zostanie wysłuchana, a szkoły będą nadal istniały.

„Moim zdaniem społeczność bardzo jaśnie wyraziła uzasadnienie tego sprzeciwu i myślę, że będzie wysłuchana.”

Polskojęzyczne szkoły protestują przeciwko planowanej przez władze samorządowe reorganizacji tych placówek, gdyż w wyniku tego szkoły te zostaną przekształcone w filie innych szkół.

Ostateczna decyzja w sprawie reorganizacji zostanie podjęta przez Samorząd Rejonu Trockiego 31 marca.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.