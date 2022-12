J. Baniukiewicz o Wigilii dla osób samotnych w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Już od ponad 20 lat Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje Wigilię dla osób samotnych. Również w tym roku Towarzystwo we współpracy z Domem Kultury Polskiej zaprasza wszystkie osoby samotne na Wigilię Bożego Narodzenia jutro o godz. 17.00 do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jutro przy wspólnym stole ma się zebrać ok. 30-40 osób - mówi Julia Baniukiewicz, prezeska Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, gość dzisiejszego Salonu Politycznego.