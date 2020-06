Grużewski: Pandemia zmniejsza rozpiętość demokracji

„Covid -19 to problem bardzo kompleksowy. To oczywiście choroba, która atakuje układ oddechowy, ale również problem gospodarczy, z którym musimy się zmierzyć. Pandemia zmienia także nasz sposób życia. Zupełnie zaskakującym elementem może być dla nas to, że zmniejsza ona rozpiętość demokracji, uzależniając wiele działań sektora prywatnego od pomocy rządu – zauważa prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Litewskiego Centrum Badań Socjalnych. Gość "Salonu Politycznego" podkreśla, że pandemia uwidoczniła wiele słabych punktów, które widać było w zachodnim społeczeństwie, jak konsumpcjonizm czy totalny globalizm.