Grużewski: konieczne są inwestycje w dzieci

,,To nie są pieniądze tylko po to, żeby wydać, a to są pieniądze, by je zainwestować i mieć z tego korzyści w przyszłości. To są pieniądze, które mają zmienić strukturę produkcji, stosunki społeczne. Mamy piękne warunki, żeby zainwestować w ludzi. Te inwestycje są najbardziej potrzebne na poziomie szkoły podstawowej” – mówi gość ,,Salonu Politycznego”.

Bogusław Grużewski zauważa, że jest dużo dzieci nie nadążających z nauką, które nieraz nie mogą uzyskać normalnego wykształcenia, bo za mało uwagi jest im poświęcane. Nauczyciele są zbytnio zajęci, przeładowani papierową pracę, dlatego rozsądnym rozwiązaniem byłoby stworzenie nowych etatów w szkołach dla asystentów nauczyciela.

